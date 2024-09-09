شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ستاد فرانسيس تاون المستضيف لمباراة منتخب مصر وبتسوانا غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف ستاد فرانسيس تاون مباراة منتخب مصر وبوتسوانا غدًا الثلاثاء فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، وكان المنتخب فاز على كاب فيردى فى الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.

وينشر ”الخليج 365” بعض الصور لملعب المباراة الذى يتسع لـ26 ألف مشجع:



ملعب فرانسيس تاون



أرضية الملعب



مدرجات الملعب



ملعب المباراة



الإضاءة

من ناحية أخرى، كشف مسئولو منتخب مصر، أنه تمت مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برفض الموعد الجديد لمباراة بوتسوانا فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، والالتزام بإقامة المباراة في موعدها لارتباط المحترفين واللاعبين المشاركة أنديتهم في دوري الأبطال والكونفدرالية بمواعيد سفر ومباريات رسمية.

وأكد مسئولو منتخب مصر أنهم فى انتظار الرد النهائي من الكاف، سواء باعتماد الموعد الجديد رسمياً أو إقامة المباراة فى موعدها المحدد سلفاً فى الرابعة عصراً.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد وافق على طلب منتخب بوتسوانا بتأجيل مباراته مع المنتخب الوطني لمدة 5 ساعات رسمياً لتقام المباراة فى التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء بدلا من الرابعة عصرا، وذلك بعد تعرضه لأزمة طيران فى موريتانيا، عطلت عودتهم لبلادهم حتى صباح الثلاثاء.

وجاء نص البيان الذى أصدره منتخب بوتسوانا لتأجيل المباراة كالتالي:

بشأن تحديث حول ترتيبات سفر المنتخب الوطني الأول للرجال (الحمر الوحشية)

يرغب الاتحاد البوتسواني لكرة القدم (BFA) في إبلاغ الجمهور وجميع أصحاب المصلحة بالمشكلات اللوجستية التي أدت إلى تأخير عودة فريق الحمر الوحشية من موريتانيا. كان من المقرر أن يصل الفريق إلى بوتسوانا في منتصف ليلة أمس، لكن واجهوا تعقيدات غير متوقعة أثرت على خطط سفرهم.

من المتوقع الآن أن يغادر الفريق من موريتانيا في الساعة 22:30 بتوقيت موريتانيا اليوم، ويُتوقع وصولهم إلى بوتسوانا غداً في الساعة 09:00 صباحاً. على الرغم من هذه التأخيرات، نود أن نؤكد للأمة والجماهير أن الفريق في حالة معنوية عالية وهو ملتزم بتقديم أفضل أداء.

مباراة التصفيات المقبلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ضد مصر ما زالت مقررة أن تبدأ في الساعة 15:00. ومع ذلك، وبالنظر إلى صحة لاعبينا بعد وصولهم المتأخر، قام الاتحاد البوتسواني لكرة القدم (BFA) بالتواصل رسمياً مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) لطلب تأجيل المباراة إلى وقت لاحق في المساء. نحن في انتظار رد من الاتحاد الأفريقي وسنقدم تحديثات أخرى بمجرد توفر المزيد من المعلومات.

يقدر الاتحاد البوتسواني لكرة القدم (BFA) تفهم ودعم الأمة والجماهير وأصحاب المصلحة خلال هذا الوقت. نحن لا نزال ملتزمين بضمان أفضل الظروف الممكنة للاعبينا أثناء استعدادهم لهذه المواجهة الحاسمة، ونشكر الجميع على دعمهم المستمر وصبرهم.