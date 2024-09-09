تأجيل مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة منتخب مصر وبوتسوانا ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية "المغرب 2025".

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم تأكيدًا بأن المباراة ستقام في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت بوتسوانا، وذلك بعد طلب الاتحاد البوتسواني ذلك الأمر، بسبب أزمة السفر التي تعرضوا لها بعد مباراة موريتانيا ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ووصل منتخب مصر إلى بوتسوانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وبدأ الجهاز الفني في تطبيق الخطة الموضوعة مسبقًا لمواجهة الخصم.

وتسود حالة من الترقب داخل المعسكر المصري، حيث ينتظر الجميع قرارًا نهائيًا من الاتحاد الأفريقي بشأن مصير المباراة.