شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يخصص حصة تأهيل خاصة للاعبي الزمالك وتدريبات فنية للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، حصة تدريبات تأهيلية خاصة للاعبين على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية متنوعة تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال، بجانب جزء خاص بالكرة تحت إشراف أعضاء الجهاز المعاون.

ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجًا تأهيليًا خاصًا يقوم اللاعبون بتنفيذه خلال هذه الفترة، حيث يتم رفع الحمل البدني بشكل تدريجي حتى الوصول إلى المعدل المطلوب استعدادًا للمباراة المُقبلة.

فيما خاض حراس مرمى الفريق تدريبات فنية قوية، وأدي الرباعي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، تدريبات فنية تحت قيادة لويس فيستني مدرب الحراس بالفريق، وقام فيستني بمنح الرباعي العديد من التعليمات الفنية بشكل متواصل أثناء التدريبات.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.