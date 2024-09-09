شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهنئ أبطال دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024: "فخر مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على تهنئة أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، بعد تتويجهم بـ7 ميداليات بارالمبية، حيث علقت عليه: "فخر مصر".



الزمالك يهنيء الابطال

أسدل الستار على منافسات البعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 ، والتى أقيمت فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر.

وتمكن أبطال مصر البارالمبيون من التتويج بـ7 ميداليات متنوعة، بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 ميداليات برونزية.

جاءت ميداليات مصر البارالمبية في النسخة الحالية عن طريق محمد المنياوي وزن 59 كجم ورحاب رضوان وزن 55 كجم اللذان توجا بذهبيتي رفع الأثقال.

فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق فاطمة محروس وزن 67 كجم، ومحمد صبحي وزن 88 كجم فى رفع الأثقال.

وجاءت الميداليات البرونزية عن طريق منتخب الكرة الطائرة جلوس، وصفاء حسن وزن 79 كجم، نادية فكري وزن +86 كجم في رفع الأثقال.

يذكر أن مصر شاركت في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".