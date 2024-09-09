شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بمرور عامين على تولي كولر قيادة نادى القرن والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر توتير بمرور عامين علي تولي السويسري مارسيل كولر مهمة تدريب نادي القرن.

ففي مثل هذا اليوم 9 سبتمبر 2022 أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريز، والذى أعلن الأهلي فسخ التعاقد معه بعد انتهاء بطولة الدوري.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 118 مباراة، فاز فى 86 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 227 هدفا وتلقت شباكه 75، وخرج بشباك نظيفة فى 69 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صنداونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بتسع بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

ويسعي مارسيل كولر لقيادة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، للفوز بميدالية فضية أو ذهبية ليكتب تاريخ جديد للنادي الأهلي في البطولات العالمية.

ويكثف المارد الأحمر استعداداته اليومية لمواجهة جورماهيا الكينى وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني بذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على إسناد رئاسة بعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، ويقوم طارق قنديل حالياً بالتنسيق مع جهاز الكرة بشأن رحلة كينيا المرتقبة التي تُعد ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.



وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كلاً من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.