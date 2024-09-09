شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توصيات منتدى الإعلام الرياضى فى دورته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات منتدى الإعلام الرياضى الذى أقيم على مدار يومين بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بحضور عدد كبير من الخبراء فى مجال الإعلام.

وشهد المنتدى على مدار اليومين جلسات مثمرة لمناقشة أبرز التحديات والصعوبات التى تواجه الإعلام الرياضى.

وشهد ختام المنتدى توصيات منتدى الإعلام الرياضي التي جاءت على النحو التالى:

1. المزيد من التدريب للصحفيين الرياضيين عن قواعد التغطية المهنية وغيرها من قواعد الممارسة المهنية الرشيدة

2. بناء الثقة بين الإعلام الرياضي ومسئولي الفرق والأندية الرياضية وتوضيح دور الإعلام وهو تقديم المعلومة وليس توريط المسئول أو اللاعب.

3. ضبط الأداء الإعلامي لمنصات الأندية سواء الرقمية أو التليفزيونية للبعد عن الاستقطاب والتعصب.

4. التأكيد على أهمية المعالجة الإعلامية التي تقلص التعصب وتنشر الروح الرياضية.

5. يجب أن يجتهد الإعلاميون الرياضيون في اختيار المصادر المناسبة، وذات الصلة.

6. الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وأنها التزام قانوني وأخلاقي يجب الوفاء به في كل الظروف.

7. يجب تفادي إضرار تضارب المصالح بالمحتوى الإعلامي المقدم لجمهور الرياضة.

8. ضرورة التزام الحياد بين الفرق والأفراد المتنافسين في شتى المنافسات الرياضية

9. الامتناع عن تقديم أي محتوي قد يحض على العنف، والتعصب، والكراهية، والتمييز، والتحريض ضد المنافس.

10. الفصل بين الرأي والخبر في أي محتوي يُقدم عبر جميع أنواع المنصات.

11. ينبغي على الإعلاميين الرياضيين عدم الخلط بين الإعلان والإعلام.

12. التفاعلات التي يقوم بها الإعلاميون والصحفيون الرياضيون على وسائل "التواصل الاجتماعي" يجب أن تتبع أيضًا القواعد المهنية في التغطية.