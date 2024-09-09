شكرا لقرائتكم خبر عن مترجم كولر الجديد يظهر في مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تواجد رضا الحنفي، المترجم الجديد للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي في مران المارد الأحمر اليوم الإثنين على ستاد مختار التتش.

واستقر مسئولو الأهلي علي تواجد رضا الحنفي مترجمًا لكولر بداية من الموسم الجديد.

أعلن ضياء النجار، المترجم المؤقت الذي عمل لعدة أيام مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، رحيله عن منصبه الذي تولاه بشكل مؤقت خلال الأيام الماضية لحين استقدام مترجم مُستمر مع المدرب السويسري.

وكتب النجار عبر صفحته على فيس بوك، "كانت أيام جميلة بين مدرجات النادي الأهلي الحبيب.. والآن حان وقت العودة إلى مدرجات الجامعة.. شكرا جزيلا لهذا الكيان العملاق النادي الأهلي.. إدارة والجهاز الفني وعلى رأسه مارسيل كولر ومدير الكرة سامي قمصان وجميع اللاعبين والإداريين والعاملين على أسبوع كان حلم الصبا بالنسبة لي وقد تحقق بأفضل ما يكون.. شكرا جزيلا النادي الأهلي وأهلا بالجامعة وبطلابي مرة أخرى".

وكان الأهلى قد وافق على قبول اعتذار الدكتور خالد الجوادى بنهاية الموسم الماضى بعدما عمل مع كولر منذ قدومه للأهلي قبل موسمين وتحديداً يوم 9 سبتمبر 2022.