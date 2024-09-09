بالصور.. زيارة مصيلحى وعبد المجيد وسلامة لفريق الكرة بالاتحاد السكندرى

ياسر رشاد - القاهرة - شهد تمرين اليوم الخاص بالفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو زيارة مفاجئة لمجلس الادارة برئاسة محمد مصيلحى وفى حضور كل من أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى ومحمد احمد سلامة عضو مجلس الادارة ولجنة الكرة وذلك للإطمئنان على بداية معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد عقب إتمام جميع الصفقات بإشراف الكابتن إمام محمدين رئيس قطاع كرة القدم بزعيم الثغر

ومن جانبه طالب مصيلحى اللاعبين بضرورة التركيز مع بداية الموسم وحصد اكبر عدد من النقاط مبكرا حتى لا يرهق الفريق فى نهاية الموسم ويتعرض لضغوط أمام الجماهير التى تستحق ان تسعد بفرقتها

اما أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى فقال “ تجربة هذا الموسم ستكون مختلفة لانها تمت وفقا لرؤية كروية مدروسة بإشراف صاحب الخبرة الكابتن إمام محمدين الذى يعمل بكل جهد من اجل خلق جيل من الناشئين بالاتحاد يدعم الفريق الاول بالاضافة الى تجربته فى البحث والتنقيب عن مواهب بأفريقيا ”

وأختتم محمد أحمد سلامة عضو مجلس الادارة وعضو لجنة كرة القدم حديثه قائلا ان المدير الفنى القبرصى بابا فاسيليو سيكون علامة فارقة مع الفريق الاخضر هذا الموسم وايضا خاصة فى ظل الصفقات الجديدة لافتا الى ان الروح المعنوية للفريق عالية وفى حالة انسجام واضحة بين اللاعبين والمدرب الاجنبى