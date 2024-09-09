اخبار الرياضه

حكم مصري يمنع ساديو ماني من تنفيذ ركلة جزاء.. ما القصة؟

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة السنغال وبوروندي التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، واقعة فريدة من نوعها.

وفي الدقيقة 71 احتسب الحكم المصري، محمد معروف، ركلة جزاء للمنتخب السنغالي، بعد عرقلة لاعب بوروندي لساديو ماني الذي سقط مصابا.

ودخل الطاقم الطبي لعلاج ماني داخل أرض الملعب، وعندما توجه إلى تنفيذ ركلة الجزاء منعه الحكم المصري وطلب منه مغادرة الملعب والعودة عقب استكمال اللعب، بسبب تلقيه العلاج داخل الملعب.

وسدد ركلة جزاء السنغال اللاعب إسماعيلا سار بدلا من ساديو ماني، وانتهت المباراة بفوز أسود التيرانجا بهذا الهدف.

اقرأ أيضًا:

"إزاي".. شيكابالا يسخر من استبعاد عمر جابر من المنتخب

بعد إنضمامه للزمالك.. ماذا قدم محمد حمدي مع إنبي؟

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا