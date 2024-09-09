الكشف عن مترجم كولر الجديد في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عيّن النادي الأهلي مترجماً جديدًا للمدير الفني السويسري لفريقه الأول لكرة القدم، مارسيل كولر.

وظهر المترجم رضا الحنفي بمران الأهلي اليوم الإثنين ليمارس مهامه بصورة طبيعية خلفاً لضياء النجار الذي عمّل لمدة أسبوع خلفًا لخالد الجوادي.

ولم يعلن ضياء النجار سبب رحيله عن منصبه في الجهاز الفني للأهلي، فيما رحلّ خالد الجوادي رحلّ عن النادي الأهلي بعد ما أثير من جدل حول تخطيه لحدود مهمته.

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