لاعب الأهلي أساسي بتشكيل المغرب أمام ليسوتو.. وزميله من بيراميدز بديلاً

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند العاشرة من مساء اليوم الإثنين أمام نظيره ليسوتو ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وشهد تشكيل الأهلي تواجد صفقة الأهلي بالانتقالات الصيفية أشرف داري أساسيًا بينما جلس لاعب بيراميدز محمد الشيبي على مقاعد البدلاء.

يذكر أن المنتخب المغربي قد استهل مشواره برباعية مقابل هدف أمام نظيره الجابوني، فيما خسر ليسوتو بثلاثية مقابل هدف أمام جمهورية أفريقيا الوسطى.

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