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رسميًا.. طلائع الجيش يضم باسم مرسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي طلائع الجيش إتمام ملجس إدارته إجراءات التعاقد مع المهاجم باسم مرسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 32 عاماً ليكون لمدة عامين 2024/2025 - 2025/2026.

وكانت آخر محطات باسم مرسي بقميص نادي الإسماعيلي الذي انضم له في موسم 22/23 قادمًا من صفوف سيراميكا كليوباترا قبل أن يرحل بعد ذلك لفترة إعارة لصفوف البنك الأهلي ثم يعود له مرة أخرى.

وسبق ومثلّ اللاعب أندية: بتروجت، الإنتاج الحربي، الزمالك، لاريسا اليوناني، سموحة، المقاصة، سيراميكا كليوباترا، الإسماعيلي والبنك الأهلي.

وخاض اللاعب خلال الموسم الماضي 9 مباريات سجل خلالها هدفاً واحدًا خلال 343 دقيقة لعب.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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