شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الأهلي الجديد يختار أرقام قمصان الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - لبنى عبد اللهالإثنين، 09 سبتمبر 2024 09:18 م
ظهر ثلاثي الأهلي الجديد يحيي عطية الله ويوسف أيمن وعمر الساعي بقمصان الموسم الجديد عقب انضمامهم للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتقرر أن يرتدي المغربي يحيي عطية الله القميص رقم 18، فيما سيرتدى يوسف أيمن القميص رقم 4، بينما يرتدي عمر الساعي القميص رقم 23.
فيما لايزال المغربي أشرف داري متواجدًا مع منتخب بلاده .
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