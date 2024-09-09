شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر منتخب مصر بإقامة مباراة بوتسوانا في السابعة مساء والان مع تفاصيل الخبر

تلقي اتحاد الكرة خطابًا من الاتحاد الأفريقي بإقامة مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا في السادسة بتوقيت بوتسوانا السابعة بتوقيت مصر بدلاً من الساعة التاسعة والموافقة على طلب منتخب مصر برفض الموعد الجديد.

كان الاتحاد الأفريقي قرر تعديل موعد مباراة مصر وبوتسوانا الذي كان مقررًا لها الرابعة عصر غدٍ الثلاثاء بسبب تأخر وصول منتخب بوتسوانا من موريتانيا، وإقامتها في الثامنة مساء بتوقيت بوتسوانا قبل أن يعترض منتخب مصر بسبب ظروف الطيران للاعبين المحترفين واللاعبين المشاركين مع الأندية الأربعة في أفريقيا وهم الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري، ويتم تعديل الموعد مرة ثانية وإقامته في السابعة مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وكشف مسئولو منتخب مصر في وقت سابق، عن أنه تمت مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برفض الموعد الجديد لمباراة بوتسوانا فى التاسعة مساء غد الثلاثاء، والالتزام بإقامة المباراة في موعدها لارتباط المحترفين واللاعبين المشاركة أنديتهم في دوري الأبطال والكونفدرالية بمواعيد سفر ومباريات رسمية.

وأكد مسئولو منتخب مصر أنهم فى انتظار الرد النهائي من كاف، سواء باعتماد الموعد الجديد رسميًا أو إقامة المباراة فى موعدها المحدد سلفاً فى الرابعة عصرًا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد وافق على طلب منتخب بوتسوانا بتأجيل مباراته مع المنتخب الوطني لمدة 5 ساعات رسمياً لتقام المباراة فى التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء بدلا من الرابعة عصرا، وذلك بعد تعرضه لأزمة طيران فى موريتانيا، عطلت عودتهم لبلادهم حتى صباح الثلاثاء.