شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يبدأ فترة الإعداد اليوم استعدادًا للموسم الجديد.. صادق يشارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، فترة الإعداد اليوم الإثنين، استعدادًا للموسم الجديد 2024 /2025، بعد انتهاء الراحة التى قررها الجهاز الفنى للاعبين بعد نهاية الموسم الماضى.

وشارك محمد صادق الوافد الجديد لفريق سيراميكا قادمًا من مودرن سبورت فى مران اليوم، على أن يلحق به الجنوب أفريقي فخرى لاكاى ومحمد رضا بوبو بعد التوقف الدولى.

وتنتظر فريق سيراميكا العديد من البطولات التى يحلم بالمنافسة فيها، بعد حصد لقبين من بطولة رابطة الأندية آخر موسمين، والتأهل للسوبر المحلى المقرر إقامته فى الإمارات للموسم الثانى على التوالى.

وجدد مسئولو نادى سيراميكا عقد محمد كوكو حارس مرمى الفريق لمدة 3 مواسم بعد الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بين الطرفين.

وقرر مسئولو نادى سيراميكا تجديد عقد محمد كوكو بعدما حصلوا على الضوء الأخضر من أيمن الرمادى المدير الفني للفريق بتجديد عقد اللاعب.