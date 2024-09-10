رمضان السيد: كولر تفوق على جميع مدربي الأهلي الأجانب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن أرقام مارسيل كولر فاقت ما حققه البرتغالي مانويل جوزيه وكبار مدربي الأحمر.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "مارسيل كولر تفوق على كل المدربين الأجانب الذين سبقوه في العمل داخل الأهلي بمن فيهم مانويل جوزيه.. والأخير في الموسم الأول لم يحقق الدوري المصري ورحل عن مصر ثم عاد مجددًا، وكولر حقق 9 بطولات من 11 بطولة شارك فيها، ومؤخرا حقق 21 انتصارًا متتاليًا في الدوري المصري، وكذلك حسن إداراته لـ90 الدقيقة".

وأضاف: "كولر مدرب مميز، ويمتاز بالهدوء، بخلاف مانويل جوزيه الذي (خلع الجاكيت) كثيرًا، اعتراضًا على قرارات كثيرة في المباريات، والمدرب السويسري لديه رؤية جيدة وقادر على صناعة الفارق، ودائمًا يدفع بتغييرات تساهم في الانتصارات.. وهناك لاعبين تطورت تحت قيادة كولر بشكل ملحوظ، من بينها حسين الشحات الذي وصل لأعلى فورمة فنية، وعناصر آخرى قدمت مستوى مميز".