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والدة محمد السيد مع خالد الغندور: فخورة بنجلي وما قدمه

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت دكتورة أماني البحيري والدة البطل المصري محمد السيد، المتوج ببرونزية أولمبياد باريس في السلاح، أنها فخورة بما قدمه نجلها.

وتابعت دكتورة أماني البحيري فى برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور :" بفضل الله في صغر سن محمد قدمنا في مشروع الموهوبين وتم انشاء مركز للموهوبين في طنطا ولم يكن هناك أندية تُدرب سلاح".

وأكملت:" تم إعداد العديد من نجوم مصر في هذا المركز ولله الحمد الأن لهم أسماء كبيرة ومن ضمنهم نجلي محمد ".

واختتمت:" محمد السيد مارس لعبة السلاح في مشروع الموهوبين بطنطا ومن هنا كانت البداية لما وصل له الأن".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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