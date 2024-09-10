أيمن منصور: مجلس الزمالك يتعاقد مع احتياجاته الفنية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، أن المجلس الأبيض يسعى لحل أزمات عديدة وسداد الكثير من المديونيات المتراكمة على القلعة البيضاء عن فترة سابقة.

قال أيمن منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، لا أرى مبررًا للتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين مثلما يريد البعض، هناك مدير فني يحدد متطلباته الفنية، ومجلس إدارة يقوم بتلبيتها.

وأضاف، ليس الهدف هو التعاقد مع أكبر عدد من اللاعبين، وإنما للتعاقد مع الاحتياجات الفنية فقط، وهذا ما يفعله المجلس الأبيض حاليًا.

وتطرق منصور للحديث عن خط هجوم الزمالك في الموسم الجديد بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها المجلس الأبيض، مؤكدًا أن هجوم الزمالك أصبح ناريًا، والمدير الفني وحده صاحب القرار في تحديد مهاجمه الأساسي مع بداية الموسم الجديد.