فوز المغرب القاتل وثنائية فرنسا.. نتائج مباريات دوري أمم أفريقيا وأوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية والأوروبية التي أقيمت أمس الإثنين، حيث شهدت العديد من اللقاءات القوية والمليئة بالندية.

وفاز منتخب فرنسا على نظيره بلجيكا بثنائية دون رد، بينما انتصر المغرب على ليسوتو بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة.

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية

المغرب ضد ليسوتو - (1-0)

السنغال ضد بوروندي - (1-0)

غينيا الاستوائية ضد توجو - (2-2)

مدغشقر ضد جزر القمر - (1-1)

غانا ضد النيجر - (1-1)

أوغندا ضد جمهورية الكونغو - (2-0)

الكونغو الديمقراطية ضد إثيوبيا - (2-0)

أنجولا ضد السودان - (2-1)

نتائج مباريات دوري الأمم الأوروبية

فرنسا ضد بلجيكا - (2-0)

إيطاليا ضد الكيان الصهيوني - (2-1)

كوسوفو ضد قبرص - (4-0)

النرويج ضد النمسا - (2-1)

سلوفينيا ضد كازاخستان - (3-0)

ويلز ضد مونتينيجرو - (2-1)

تركيا ضد إيسلندا - (3-1)

رومانيا ضد ليتوانيا - (3-1)