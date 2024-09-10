شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطعم الدوليين قبل السفر لنيروبى لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يحصل لاعبو الأهلي الدوليون على تطعيمات ضد بعض الأمراض المتوطنة قبل السفر إلى كينيا استعدادا لمواجهة فريق جورماهيا فى دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا مثل باقى زملائهم بالفريق.

وتضم قائمة اللاعبين الدوليين في الأهلى كلا من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا مع نتخب مصر، بخلاف انضمام أشرف داري الوافد حديثا إلى قائمة منتخب المغرب ووسام أبو علي إلى قائمة منتخب فلسطين.

ويحصل اللاعبون الجدد يحيى عطية الله وأشرف داري ويوسف أيمن وعمر الساعي علي التطعيمات، بجانب مراجعة التطعيمات الخاصة باللاعبين القدامى.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كل من، يوسف أيمن لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري، والمغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع، والمغربي يحيى عطية الله لمدة موسم من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، وعمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني.

أوضح الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا و مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.