دوري الأمم الأوروبية: ديشان ليس راضيا بالكامل رغم الفوز على بلجيكا

الرياص - اسماء السيد - ليون : لم يكن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان راضيا بالكامل عن وضع فريقه رغم استعادته توازنه وفوزه على غريمه البلجيكي 2 0 الإثنين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وجاء فوز "الديوك" على بلجيكا في ليون بعد ثلاثة أيام من الخسارة المؤلمة أمام إيطاليا 1 3 على ملعب "بارك دي برانس" في باريس.

وأفاد ديشان الإثنين "لا أريد القول إن كل شيء جميل، إنه تمت تسوية كل شيء. لا يوجد ارتياح. بطبيعة الحال أنا سعيد من ردة الفعل التي شاهدناها وما قدمناه ضد فريق بلجيكي قوي جدا تسبب لنا بالمتاعب في الدقائق العشرين الأولى".

واعتبر المدرب الذي قاد فرنسا إلى لقب مونديال 2018 ووصافة مونديال 2022، أن معاناة فريقه في بداية اللقاء جاءت في سياق المعنويات المهزوزة الناجمة عن الخسارة ضد إيطاليا "حيث لم نكن الفريق الأسوأ الجمعة (في الجولة الأولى)".

وتابع "لا أضع دائما الفريق في الظروف الأمثل من خلال إجراء التغييرات"، في إشارة إلى خوضه اللقاء بتشكيلة مغايرة لمباراة إيطاليا.

وأبقى ديشان على القائد والهدّاف كيليان مبابي على مقاعد الاحتياط، إلى جانب الجناح المتألق مع باريس سان جرمان برادلي باركولا، أنطوان غريزمان كما يوسف فوفانا وتيو هرنانديز.

وكان ديشان كشف قبل فترة بأنه سيعتمد مبدأ المداورة في دوري الأمم مشيرا إلى "مشاركة لاعبين جدد وتوزيع أوقات اللعب".

وأقر "كنت أعلم أن الأمور ستكون معقدة. هناك عدد قليل من اللاعبين الجاهزين 100 بالمئة. هناك لاعبون هامون جدا ليسوا هنا، لاسيما في وسط الملعب".

ولدى سؤاله عن موقفه من صافرات الاستهجان التي أطلقت من المدرجات في ملعب ليون لدى إعلان اسمه قبل المباراة، أجاب ديشان "لم أسمع ذلك"، مضيفا "كنت في غرفة الملابس. سمعت صافرات الاستهجان بحق برادلي باركولا" الذي ترك النادي المحلي ليون في صيف 2023 للانتقال إلى باريس سان جرمان.