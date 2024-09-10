موعد مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن لخوض ثاني مبارياته بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وذلك عندما يحل ضيفا لمواجهة منتخب بوتسوانا.

يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن موريتانيا بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا..

تقام مباراة مصر وبوتسوانا في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، الذى يتسع لـ26 ألف مشجع.

ويلتقي منتخب مصر مع بوتسوانا، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لـ تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

واستهل منتخب مصر مشواره في مباراة الجولة الأولى لـ تصفيات كأس أمم إفريقيا، التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي، بالفوز على الرأس الأخضر، بثلاثة أهداف دون رد.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الـ 12 التي تخوض التصفيات الإفريقية إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا.

تقام المباراة على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، ويتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن موريتانيا، بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.