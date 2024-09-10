حسام حسن يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا

ياسر رشاد - القاهرة - وضع الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن، ملامح تشكيل الفراعنة أمام بوتسوانا في المواجهة المقررة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره البوتسواني مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان منتخب مصر استهل مشواره بالفوز على الرأس الأخضر، بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الجولة الأولى لـ تصفيات كأس أمم إفريقيا، التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا..

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

الدفاع: محمد هانى وحمدى فتحى ورامى ربيعة ومحمد حمدى.

الوسط: ومروان عطية ومحمد الننى وزيزو.

الهجوم: تريزيجيه ومحمد صلاح وأسامة فيصل.

يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن موريتانيا بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا..

تقام مباراة مصر وبوتسوانا في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، الذى يتسع لـ26 ألف مشجع.

ويلتقي منتخب مصر مع بوتسوانا، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لـ تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الـ 12 التي تخوض التصفيات الإفريقية إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا.

تقام المباراة على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، ويتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن موريتانيا، بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.