موعد مباراة منتخب السعودية ضد الصين في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب السعودية مواجهة جديدة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وذلك عند مواجهة الصين على استاد داليان ضمن منافسات الجولة الثانية بالدور الثالث، من تصفيات المونديال.

ويبحث منتخب السعودية عن تصحيح المسار بعد السقوط في فخ التعادل مع اندونيسيا في الجولة الافتتاحية، بينما يتذيل منتخب الصين ترتيب المجموعة بعد الخسارة على يد اليابان في المباراة الماضية بسباعية دون رد.

وتتواجد السعودية والصين في المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما منتخبات اليابان والبحرين وإندونيسيا وأستراليا.

موعد مباراة السعودية والصين..

تنطلق مباراة السعودية والصين في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر والسعودية وتذاع مباراة السعودية والصين عبر فضائية بي إن سبورتس 1 والكاس HD واسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلق عصام الشوالي، كما يؤدي المهمة عبر فضائية الكأس المعلق خالد الحدي

وتقام منافسات الدور الثالث من تصفيات قارة آسيا بحضور 18 فريقًا تم تقسيهم على ثلاث مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة ويتأهل متصدر ووصيف من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة من المنافسات ويتم تقسيم الفرق المتأهلة للمرحلة الرابعة إلى مجموعتين، يصعد منهما المتصدر فقط إلى مونديال 2026، فيما تقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتي الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.