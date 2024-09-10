شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال قائمة الأجانب فى مودرن سبورت بـ5 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

اكتملت قائمة اللاعبين الأجانب فى فريق مودرن سبورت، بعد ضم 15 صفقة جديدة من بينهم 4 لاعبين أجانب، وكان مودرن سبورت قد تخلى عن معظم لاعبيه الأجانب بعد نهاية الموسم الماضى، ولم يتبقى سوى الكاميروني جوناثان نجويم فقط.

وجاءت قائمة الأجانب لفريق مودرن سبورت في الموسم الجديد كالتالي: الكاميروني جوناثان نجويم، البلجيكي محمد اميسي، الزامبي إينوك سكالا، الإنجليزي فيجيري شون شيما، الكاميروني أرنولد إيبا، والغاني فريدريك كيسي تحت السن.

وجاءت قائمة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مودرن سبورت كالتالي..

حراسة المرمى : محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية وكريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود.

الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير ايسر وادي دجلة.

الوسط: قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي، وعبد الله حافظ لاعب وسط مهاجم فريق اركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط مهاجم فريق الانتاج الحربي، والبلجيكي محمد اميسي جناح بلدية المحلة، وأحمد مصطفى جناح سموحة، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي.

الهجوم: الزامبي إينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد، والإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد، وضياء السيد مهاجم المنصورة.