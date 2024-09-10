شكرا لقرائتكم خبر عن آلاء محمود تحصد برونزية بطولة العالم للسامبو الشاطئى بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت اللاعبة آلاء محمود لاعبة المنتخب المصرى للسامبو على ميدالية برونزية خلال منافسات بطولة العالم للسامبو الشاطئية، التى نظمها الاتحاد الدولى للعبة فى الدار البيضاء بالمغرب.

وخاض منافسات بطولة العالم للسامبو الشاطئى من مصر لاعبان وهما عبد الرحمن الدمرانى وآلاء محمود التى نجحت آلاء فى حصد ميدالية فى أول مشاركة عالمية لها.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج إن مصر أصبحت من ضمن الدول ذات الشأن الكبير في رياضة السامبو، الأمر الذي تأكد بالمشاركة في بطولة العالم المقامة حاليا في المغرب وغيرها من البطولات القارية في اللعبة، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه الاتحاد من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وترأس بعثة المنتخب المصري محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، حيث تعد رياضة السامبو ضمن إحدى لجان اتحاد الكيك بوكسينج، حيث تترأس مريم يحيى رئاسة اللجنة العليا لرياضة السامبو.