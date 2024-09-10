مصر ضد بتسوانا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها موقعة مصر وبتسوانا في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة وهي كالآتي:

تصفيات إفريقيا:

- رواند ضد نيجيريا، الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وغير موجودة في جدول العرض.

- جنوب السودان ضد جنوب إفريقيا، الرابعة عصرا، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة بي إن سبورت 5.

- بوتسوانا ضد مصر، السابعة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة بي إن سبورت 5.

- ليبيريا ضد الجزائر، السابعة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة،على قناة بي إن سبورت 4.

- زيمبابوي ضد الكاميرون، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، غير موجودة في جدول العرض.

- كاف فيردي ضد موريتانيا، العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة بي إن سبورت 5.

- بنين ضد ليبيا، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة بي إن سبورت 4.

دوري الأمم الأوروبية:

- إنجلترا ضد فنلندا، العاشرة إلا ربع مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على قناة بي إن سبورت 2.

- هولندا ضد ألمانيا، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة بي إن سبورت 1.

تصفيات آسيا:

- كوريا الشمالية ضد قطر، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة بي إن سبورت 1.

- الصين ضد السعودية، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة بي إن سبورت 2.

- فلسطين ضد الأردن، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة بي إن سبورت 3.

- عمان ضد كوريا الجنوبية، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة بي إن سبورت 6.

- الإمارات ضد إيران، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة بي إن سبورت 2.

- البحرين ضد اليابان، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة بي إن سبورت 1.

- الكويت ضد العراق، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة بي إن سبورت 3.

تصفيات أمريكا الجنوبية:

- كولومبيا ضد الأرجنتين، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، غير موجودة في جدول العرض.