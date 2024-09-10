موعد مباراة منتخب الأرجنتين وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة كولومبيا على ملعب "بارانكييا" مساء يوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثامنة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب الأرجنتين جدول التصفيات برصيد 18 نقطة، بعد خوض 7 مباريات، حيث فاز في 6 لقاءات، وخسر في واحدة فقط ويحتل منتخب كولومبيا المركز الثالث في جدول تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، برصيد 13 نقطة.

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا..

تنطلق مباراة الأرجنتين وكولومبيا في تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وتُذاع المباراة عبر قناة SSC Sport1.

ويغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة الليلة نظرًا لعدم تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها في نهائي كوبا أمريكا، في شهر يوليو الماضي.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الأرجنتين وكولومبيا، في نهائي كوبا أمريكا، حيث فاز بطل العالم بهدف دون رد.

قائمة منتخب الأرجنتين..

حراسة المرمى: والتر بينتيز – جيرونيمو رولي – خوان موسو – إميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: جونزالو مونتيل – ناهويل مولينا – كريستيان روميرو – جيرمان بيزيلا – ليوناردو باليردي – نيكولا أوتاميندي – ليساندرو مارتينيز – نيكولا تاجليافيكو – فالنتينو باركو.

خط الوسط: لياندرو باريديس – جويدو رودريجيز – أليكسيس ماك أليستر – إنزو فرنانديز – جيوفاني لو سيلسو – إيزيكويل فرنانديز – رودريغو دي بول – نيكولا جونزاليس – أليخاندرو جارناتشو – ماتياس سوليه.

خط الهجوم: جوليانو سيميوني – فالنتين كاربوني – جوليان ألفاريز – لاوتارو مارتينيز – فالنتين كاستيلانوس.

بعد ارتدائه قميص ميسي.. أول تعليق لـ ديبالا

أبدى باولو ديبالا، نجم منتخب الأرجنتين لكرة القدم، سعادته بارتداء قميص الأسطورة ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، مشيرا إلى أنه دائما يبذل أقصى ما لديه مع منتخب بلاده، خاصتا ارتداء قميص أبطال العالم.



واستطاع ديبالا المشاركة في تحقيق منتخب الأرجنتين الفوز على ضيفه منتخب تشيلي، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، بالجولة السابعة لتصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، المؤهلة لكأس العالم 2026، ليعزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

أول تعليق لـ “ديبالا”

وفيما يتعلق بارتدائه القميص رقم 10 خلال اللقاء في ظل غياب ليونيل ميسي، قائد الفريق، صرح ديبالا "بالنسبة لي، إنه لفخر أن أتمكن من استخدام الرقم 10، الذي يتمتع بتاريخ مذهل. لكننا نعلم جميعًا أن الفضل في ذلك يعود إلى ليونيل".



وقال ديبالا، الذي أحرز الهدف الثالث للأرجنتين في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني "أنا سعيد لأنني قادر على العودة، وأن أكون مع زملائي في الفريق ومع هؤلاء الأشخاص المميزين".