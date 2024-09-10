تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع أمام هولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني جوليان ناجيلسمان على تشكيل منتخب ألمانيا الذي سيبدأ به مباراة اليوم ضد هولندا، التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب يوهان كرويف أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

يدخل المنتخب الألماني مباراة اليوم بروح معنوية عالية منتشيًا بالفوز الذي حققه على حساب المجر بخماسية دون رد على ملعب مركور شبيل أرينا، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

تشكيل ألمانيا المتوقع أمام هولندا اليوم ..

حارس المرمى: أندريه مارك تير شتيجن.

الدفاع: روبيرت أندريس - جوناثان تاه - باسكال جروب - دافيد رام.

الوسط: جوشوا كيميتش - نيكو سكلوتيربيك - جمال موسيالا.

الهجوم: كاي هافيرتز - نيكلاس فولكروج - فلوريان فيرتز.

ويتواجد المنتخب الألماني في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من الفئة A برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن منتخب هولندا الذي يأتي في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

موعد مباراة ألمانيا وهولندا اليوم والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تذاع مباراة ألمانيا ضد هولندا عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق نقل اليورو، بصوت المعلق الرياضي جواد بدة، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.