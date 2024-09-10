استعدادات قوية لمنتخب الجودو قبل بطولة العالم للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض المنتخب الوطني للجودو استعدادات قوية للمشاركة في منافسات بطولة العالم للشباب المقرر لها خلال الفترة من 2 وحتى 6 أكتوبر المقبل في طاجيكستان.

ويخوض المنتخب الوطني معسكرا قويا في المركز الأولمبي المعادي تحت إشراف المدير الفني الياباني إيزومي هيروشي، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة العالم.

ويسعى اتحاد الجودو لتحقيق نتيجة إيجابية خلال المشاركة في منافسات البطولة وإكساب اللاعبين الخبرات الدولية المطلوبة، في إطار خطة الهدف منها إعتلاء منصات التتويج في أولمبياد لوس انجلوس 2028.

وسيطر الجودو المصري على ألقاب البطولات الأفريقية على مستوى الناشئين والشباب والكبار خلال العامين الماضيين، وهو ما يؤكد أن الطريق بات ممهدا لتحقيق وملامسة الإنجازات والنجاحات العالمية.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري للجودو برئاسة مرزوق علي، عن قائمة المنتخب المقرر مشاركته في بطولة العالم خلال الأيام المقبلة.