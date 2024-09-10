مصر تشارك في أولمبياد الشطرنج بالمجر بـ 10 لاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك المنتخب المصري للشطرنج للرجال والسيدات في النسخة الـ 45 من أولمبياد الشطرنج الذي يقام في مدينة بودابست عاصمة المجر خلال الفترة من 10 إلى 22 سبتمبر الجاري.

يشارك المنتخب المصري للشطرنج بعشرة لاعبين ولاعبات يقود منتخب الرجال الدكتور باسم أمين البطل العالمي، كريم وجيه، أدهم فوزي، حامد وفا، سامح صادق، فيما يقود منتخب الفتيات شروق وفا، شاهندا وفا، يارا علام، جوي روماني، سارة عادل.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب المصري للشطرنج عصر اليوم الثلاثاء مطار القاهرة للمشاركة في أولمبياد المجر.

يحتل المنتخب المصري للشطرنج للرجال المركز الـ 63 في التصنيف العالمي للبطولة وفي المركز الـ 52 في السيدات في البطولة.

يشارك في أولمبياد المجر للشطرنج 197 منتخب للرجال من مختلف دول العالم و 184 منتخب سيدات أيضا من مختلف دول العالم.

يترأس بعثة المنتخب المصري للشطرنج أحمد عدلي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، ودكتور إيمان الأنصاري إداري البعثة وكابتن فرج عمرو مدرب منتخب الرجال، وكابتن محمد عزت مدرب منتخب السيدات.

يحضر أحمد عدلي اجتماعات الاتحاد الدولي للشطرنج التي تقام على هامش أولمبياد الشطرنج بوصفه رئيس الاتحاد المصري للعبة ورئيس لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي.

على مدار مشاركات مصر في أولمبياد الشطرنج التي تقام كل عامين تم حصد 3 ميداليات ذهبية بواقع ميداليتين للرجال في عام 2014 و ذهبية فريق الرجال في عام 2018.