تشكيل هولندا المتوقع أمام ألمانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني رونالدو كومان على تشكيل منتخب هولندا الأساسي الذي سيدفع به في مباراة اليوم ضد ألمانيا على ملعب يوهان كرويف أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويدخل المنتخب الهولندي المباراة بهدف تحقيق العلامة الكاملة وخطف الانتصار الثاني، وذلك بعد الفوز على البوسنة والهرسك في الجولة الأولى بخماسية مقابل هدفين على ملعب فيليبس.

ومن المتوقع أن يبدأ هولندا المباراة بتشكيل مكوم من:

حارس المرمى: فيربروجين.

الدفاع: دومفرياس - ماتياس دي ليخت - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي.

الوسط: سكوتينن ريجنديرز - جرافينبيرج - ريندرز

الهجوم: سيمونز - زيركزي - كودي جاكبو

ويتواجد المنتخب الألماني في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من الفئة A برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن منتخب هولندا الذي يأتي في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

موعد مباراة ألمانيا وهولندا اليوم والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تذاع مباراة ألمانيا ضد هولندا عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق نقل اليورو، بصوت المعلق الرياضي جواد بدة، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.