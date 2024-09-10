بعد التعديل.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يحل المنتخب الوطني المصري ضيفا ثقيلا على نظيره بوتسوانا، اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق مباراة مصر وبوتسوانا في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتم تعديل موعد مباراة مصر وبوتسوانا، من الرابعة عصرا ليقام في السابعة مساء، بسبب تأخر وصول الأخير من موريتانيا بعد خوض مباراة ودية هناك.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى على حساب كاب فيردي بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضية.

وتقرر أن تنقل مباراة مصر وبوتسوانا في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على قناة بي إن سبورتس 2، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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