"وكيله الحقيقي ظهر".. إعلامي يكشف طلبات جديدة لـ بوبيندزا وتحرك الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي محمد المحمودي، تفاصيل جديدة، بشأن أزمة الزمالك مع الجابوني أرون بوبيندزا، بعد استلام البطاقة الدولية، وعدم وصول اللاعب حتى الآن للانضمام للفريق.

قال "المحمودي" في برنامجه عبر قناة "أون تايم سبورتس": "قصة اللاعب بوبيندزا تتلخص أن المفاوضات بدأت مع وكيله الأول محمد الحبشي، وتم إقناع اللاعب بعرض الزمالك ووافق ومضى".

أضاف: "الأزمة كلها بدأت بعدما تم تسريب الخبر أن في مفاوضات، وكيله الحقيقي في الشركة الفرنسية عرف ومن هنا بدأت الأزمة لأن الوكيل قال للزمالك إزاي تتفاوضوا معاه من غير تواجدي وعمل أزمة كبيرة".

أكمل: "في الوقت نفسه اتبعت للاعب رسائل واتس أب بقضايا الزمالك.. واللاعب خاف ورجع لوكيله الأصلي وبلغه بكل حاجة وأنه موقع".

أوضح: "الأزمة الحقيقة كانت من جوا الزمالك نفسه لأن أكثر من شخص بيتوصلوا معاه لدرجة الراجل اتبعتله رسالة اتقاله نصا فيها روح اتكلم مع الفلان الفلاني علشان بيعرف إنجليزي كويس وحصل أزمة في التواصل".

وأتم تصريحاته: "لكن أخيرا النهارده بس حصل مفاوضات من أول وجديد من وكيله الحقيقي بعد ما تأكد من صحة موقف الزمالك وأن اللاعب مهدد بعقوبات لو مجاش الزمالك واتفق مع الإدارة على تفاصيل مالية جديدة شبه القديمة وزياده عليها بعض البونص ونسبه الوكيل ومفروض اللاعب يوصل خلال 48 ساعة علشان يغلق الملف تماما".

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