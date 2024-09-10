قبل المباراة بـ6 ساعات.. تأخر وصول بعثة منتخب بوتسوانا لمواجهة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

مازال موعد وصول بعثة المنتخب البوتسواني إلى بلاده؛ لمواجهة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا غير معلوماً رغم تبقي 7 ساعات تقريبًا على موعد المبارا.

موقع كيلر باص بوتسوانا، أوضح خلال تقرير نشره اليوم الثلاثاء، أن بعثة منتخب بلاده لم تصل من موريتانيا في الموعد المحدد؛ حيث كان من المقرر لها العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة ولكنها لم تصل.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره بتسوانا على ملعب أوبيد إيتاني ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ومن المقرر أن تذاع عبر قناة بي إن سبورت 5.

وقال رئيس الاتحاد البوتسواني كرة القدم، ماكلين ليتشويتي، إنهم نجحوا في توفير طائرة من مصر لإعادتهم من موريتانيا ونجح الأمر.

وأضاف ليتشويتي في تصريحات لأون تايم سبورتس مساء أمس الإثنين:"نتحدث مع المدير الفني للمنتخب واللاعبين يشعرون بالحماس لمواجهة مصر وأعتقد ستكون مباراة قوية وحان الفوز لنفوز ونثبت أن الكرة تطورت في بلادنا".

وتابع رئيس الاتحاد البوتسواني كرة القدم: "لأمور فنية لم تستطع الطائرة التي كان من المفترض أن تنقلنا من موريتانيا لبوتسوانا ولحسن الحظ نجحنا في توفير طائرة من مصر، ووافقوا أن يعيدونا".

وأتم :"سنعود إلى فرانسيس تاون مباشرة وهي المدينة التي ستستضيف مباراتنا مع منتخب مصر".

اقرأ أيضًا:

"بديل مصطفى وموقف ربيعة".. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بتسوانا

"مش هقدر أقول اللفظ".. الحضري يكشف ما فعله حسام حسن مع حجازي: اشمعنى إمام عاشور