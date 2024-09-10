شكرا لقرائتكم خبر عن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وتفادى تضارب المصالح أهم توصيات منتدى الإعلام الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

شهد ختام فعاليات منتدى الإعلام الرياضى الذى أقيم على مدار يومين بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بحضور عدد كبير من الخبراء فى مجال الإعلام، إعلان الكاتب الصحفى الكبير حسن المستكاوى توصيات المنتدى .

و قال المستكاوى أن أبرز أول التوصيات هى المزيد من التدريب للصحفيين الرياضيين عن قواعد التغطية المهنية وغيرها من قواعد الممارسة المهنية الرشيدة و بناء الثقة بين الإعلام الرياضي ومسئولي الفرق والأندية الرياضية وتوضيح دور الإعلام وهو تقديم المعلومة وليس توريط المسئول أو اللاعب.

كما أكد المستكاوى على ضرورة ضبط الأداء الإعلامي لمنصات الأندية سواء الرقمية أو التليفزيونية للبعد عن الاستقطاب والتعصب و التأكيد على أهمية المعالجة الإعلامية التي تقلص التعصب وتنشر الروح الرياضية.

وشدد على ضرورة أن يجتهد الإعلاميون الرياضيون في اختيار المصادر المناسبة، وذات الصلة و الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وأنها التزام قانوني وأخلاقي يجب الوفاء به في كل الظروف مع تفادي إضرار تضارب المصالح بالمحتوى الإعلامي المقدم لجمهور الرياضة.

كما أكد المستكاوى على ضرورة التزام الحياد بين الفرق والأفراد المتنافسين في شتى المنافسات الرياضية والامتناع عن تقديم أي محتوي قد يحض على العنف، والتعصب، والكراهية، والتمييز، والتحريض ضد المنافس و الفصل بين الرأي والخبر في أي محتوي يُقدم عبر جميع أنواع المنصات، بالإضافة إلى عدم الخلط بين الإعلان والإعلام و الأخذ فى الإعتبار التفاعلات التي يقوم بها الإعلاميون والصحفيون الرياضيون على وسائل "التواصل الاجتماعي" يجب أن تتبع أيضًا القواعد المهنية في التغطية.