كولر يتمسك بطاهر ويطالب بتجديد عقده مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أظهر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تمسكة ببقاء اللاعب طاهر محمد طاهر رافضا رحيله عن صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الإعلامي محمد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر أكد للجنة التخطيط أن طاهر من العناصر الأساسية بالنسبة له وانه سيعتمد عليه بشكل كبير خلال الموسم المقبل مطالبا بتجديد عقده لمدة ثلاث سنوات قادمة.

شبانة: كهربا يهدر كل الفرص لاستعادة ثقة كولر

انتقد شبانة محمود كهربا مهاجم النادي الأهلي بعدما تغيب عن مران الأمس دون الحصول على إذن مسبق.

وأضاف شبانة أن تضارب الآراء حول أسباب غيابه واصرار النادي على تطبيق لائحة العقوبات عليه أكبر دليل على عدم قناعة النادي بمبررات اللاعب.

وأكد شبانة بأن كهربا يواصل إهدار الفرص لاستعادة مكانته بالفريق وكسب ثقة كولر مرة أخرى خاصة أنه لم يتم التعاقد مع أي مهاجم جديد حتى الآن واستحالة الاعتماد على وسام أبو علي طوال الموسم منفردا.