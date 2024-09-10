شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يسعى لتدعيم مركزين قبل نهاية الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسؤولو المصري لدعم مركزين إضافيين في الفريق، قبل نهاية الميركاتو الصيفي، تلبية لطلبات الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، وذلك بعدما نجح المصري في ضم 5 صفقات بشكل رسمي بالإضافة إلى الثنائي الأجنبي اللذان لم يتم الإعلان عنهما حتى الآن رسمياً.

وطلب علي ماهر تدعيم مركز "المساك" في خط الظهر، وكذلك الجناح الأيمن لدعم هجوم الفريق.

ونجح المصري في ضم 5 لاعبين وهم، محمود حمدي، خالد الغندور، كريم بامبو، محمد مخلوف، ومحمد هاشم.

بينما رحل عن الفريق البورسعيدي 10 لاعبين وهم، أسامة عبد المطلب بعد فسخ التعاقد بالتراضي، أحمد شدا والذي انتقل إلى المصرية للاتصالات، عمرو موسى بعد انهاء التعاقد، التونسي معتز زدام بعد انتهاء إعارته من الترجي دون تجديدها، محمد طارق بعد إنهاء إعارته قبل استكمالها، أحمد ياسر سالم بعد فسخ التعاقد بالتراضي، النيجيري إيزي إيميكا بعد انتهاء التعاقد وعدم التجديد، حسام جريشة والذي انتقل إلى غزل المحلة، الجزائري غيلاس قناوي والذي انتقل إلى اتحاد العاصمة الجزائري، وإسلام عطية بعد الانضمام لسموحة.

ويستعد المصري لمباراته بذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.