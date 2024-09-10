شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يقترب من تجديد تعاقده مع اتحاد الكرة 4 سنوات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب روجيريو ميكالى المدير الفنى السابق للمنتخب الأولمبى، من قيادة منتخب الشباب مواليد 2005 فى المرحلة المقبلة التى تشهد التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب التى تقام فى مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويقترب ميكالى من توقيع العقد الجديد مع اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات، حيث يصطحب الخواجة معه 4 معاونين برازيليين، وكان ميكالى يتقاضى 55 ألف دولار مع المنتخب الأولمبى فى العقد المنتهى.

ويمتد العقد الجديد حتى 2028 ، وذلك بعدما حقق ميكالى المركز الرابع مع منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد باريس 2024 بعد الخسارة من المغرب بسداسية نظيفة فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.