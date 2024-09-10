"حل أخير للتخلص منه".. سامسون يصدم الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

رفض البنيني سامسون، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، الرحيل بشكل ودي خلال الفترة الحالية، متمسكا بجميع حقوقه.

ويتبقى للبنيني سامسون موسم في عقده مع الزمالك، ويحصل على مقابل مادي يتخطى 600 ألف دولار في الموسم.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن مسؤولي الأبيض، عقدوا جلسة مع اللاعب ووكيله في الساعات الماضية، وعرضوا فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين دون نزاع قضائي، ولكن اللاعب رفض وطلب الحصول على مستحقات باقي عقده.

وأوضح المصدر، أن سامسون، رفض أيضا الرحيل على سبيل الإعارة دون استفادة الزمالك ماليا، ولكن يتحمل النادي فقط راتبه.

وأضاف المصدر، أن هناك حل أخير، سوف يعقد النادي جلسة اليوم مع اللاعب، ويعرض عليه دفع جزء من مستحقات الموسم المقبل، على أن يتم فسخ العقد بالتراضي، وحال الرفض، سيتم التفكير في وضعه على قائمة الانتظار للاستفادة من المكان للاعب أجنبي جديد.

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