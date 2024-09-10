إعلان موعد السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسبورتنج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، موعد مباراة السوبر المحلي (رجال) الذي من المقرر أن يجمع فريقي الأهلي وسبورتنج.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة اليد، عبر بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن المباراة ستُقام عند السادسة من مساء يوم 7 ديسمبر المقبل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر على أن يُقام سوبر يد السيدات بين الأهلي وسموحة يوم 17 ديسمبر المقبل في تمام السادسة مساءً بالصالة ذاتها.

ونوه الاتحاد المصري لكرة اليد أنه في حالة انتهاء المباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم تطبيق قاعدة 2:2 طبقًا لقواعد اللعبة.

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