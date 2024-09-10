"محامي عمل في سويسرا".. من هو رضا حنفي مترجم كولر الجديد بالأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عيّن النادي الأهلي رضا حنفي مترجماً جديدًا للمدير الفني السويسري لفريقه الأول لكرة القدم، مارسيل كولر.

حنفي الذي ظهر بمران الأهلي مساء أمس الإثنين تولى المنصب خلفاً لضياء النجار الذي عمّل لمدة أسبوع خلفًا لخالد الجوادي.

ولا يُعد اسم رضا حنفي مألوفاً بين المترجمين الذين عملوا بالنادي الأهلي؛ حيث درس صاحب الجنسية السويسرية أيضًا القانون في جامعة زيورخ منذ عام 2011 ويحمل ماجستير في القانون.

ويجيد حنفي التحدث باللغة الإنجليزية مع الألمانية السويسرية التي تختلف عن اللغة الألمانية القياسية (High German) التي تُستخدم في ألمانيا والنمسا سواء في النطق أو المفردات.

وعمل رضا قبل الأهلي في نقابة العمال "يونيا" بسويسرا بداية من عام 2018 قبل أن يتخذ قرارًا بالرحيل للعمل في الأهلي.

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