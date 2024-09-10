شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صفقات جديدة تنتظم اليوم في انطلاقة فترة إعداد الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم اليوم الثلاثاء الثلاثى معاذ الحناوى وأحمد علاء ورجب عمران الوافدون الجدد لنادى طلائع الجيش في التدريبات الجماعية لأول مرة.

تنطلق اليوم الثلاثاء فترة إعداد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على ستاد جهاز الرياضة استعداداً للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ الطلائع تدريباته على فترة واحدة يعقبها التدريب على فترتين لرفع الحمل البدنى بجانب الانتظام في معسكر داخلى بالإضافة لخوض مباريات ودية متدرجة المستوى لإٍستعادة الفورمة الفنية والبدنية للاعبين.

وسجل طلائع الجيش 24 لاعباً في قائمته الأولى بإتحاد الكرة هم: "محمد شعبان وعمر رضوان وحسن مجدى وخالد سطوحى وعمرو طارق ومحمد دياب ومحمد فتح الله وأحمد متعب وفريد شوقى وعبد الرحمن زولا وعلى حمدى وحميد ماو وأحمد سمير وأحمد الشيخ ومحمد هانى وكريم طارق وموسى دياورا ومصطفى الخواجة وجودوين شيكا والسيد أبو أمنة وكريم حلاوة مع ثلاثى فريق 2003 خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن عبد العاطى".

وتعاقد طلائع الجيش مع الرباعى باسم مرسى معاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بالإضافة لتمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة في الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء اعارتهم.

استقر عبد الحميد بسيونى على دخول فريقه معسكر مغلق بمدينة الاسماعيلية لمدة 12 يوماً فى الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 10 أكتوبر المقبل تتخله بعض المباريات الودية متدرجة المستوى.

اتفق الجهاز الاداري لنادى طلائع الجيش مع نادى قليوب على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى 18 سبتمبر الجاري كما اتفق على ودية أخري مع دايموند فى 24 من نفس الشهر استعداداً للموسم الجديد.

تأكد بقاء الثلاثى النيجيري جودوين شيكا مهاجم طلائع الجيش والغينى موسى دياورا لاعب خط وسط الفريق، والتنزانى حميدو ماو لاعب الفريق بالموسم الجديد.

وتمسك عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع ببقاء الثلاثى في صفوف الفريق بالموسم الجديد بعد حالة الغربلة التى تشهدها قائمة الأجانب بصفوف فريقه.