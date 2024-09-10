شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف 5 زملكاوية في الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

تسيطر حالة من الغموض على موقف العائدين من الإعارة لنادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية لجارية،خاصة أن مسئولى القلعة البيضاء لم يبلغوهم بأى جديد على الرغم من اقتراب غلق باب القيد الصيفى.

ولم يحدد مسئولو نادى الزمالك وجهة الـ5 لاعبين الذين استقر على إعارتهم حتى الآن، حيث يفاضلون بين أكثر من عرض، قبل اتخاذ القرار النهائي، حيث يرغب الأبيض فى تحقيق الاستفادة المادية الكاملة للنادى من إعارة الخماسي الشاب.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على استمرار إعارة 5 لاعبين بالفريق الكروى وهم حمدى علاء، ماجد هانى، على ياسر، عبد الله محمد، ومحمد طارق، بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة جوزيه جوميز.

ورفض البرتغالى تجديد إعارة الثنائى حسام أشرف وأحمد محمود وتمسك ببقائهما فى الموسم الجديد، وبالفعل انتظم الثنائى فى التدريبات الجماعية .