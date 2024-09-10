شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وبوتسوانا الساعة 7 مساء اليوم بتوقيت القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول مباراة غاية فى الأهمية أمام بوتسوانا مساء اليوم الثلاثاء، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا

موعد مباراة مصر وبوتسوانا فى الساعة 7 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بعد تأخير المباراة 3 ساعات من قبل الكاف بناء على طلب أصحاب الأرض بسبب تأخر وصولهم من موريتانيا بعد خوض الجولة الأولى بالتصفيات.

منتخب مصر يتوجه لملعب المباراة فى الخامسة مساءا

يتوجه منتخب مصر إلى ملعب فرانسيس تاون فى تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة أى قبل انطلاق المباراة بساعتين، نظرا لقرب الملعب من فندق الإقامة فى بوتسوانا.

منتخب مصر يستقر على طريقة 3 - 5 - 2 أمام بوتسوانا

واستقر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر على اللعب بطريقة 3 - 5 - 2 أمام بوتسوانا فى تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويسعى حسام حسن للعب بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم، للعودة بنتيجة إيجابية سواء التعادل أو الفوز تحسبا لأى مفاجآت من أصحاب الأرض الذين يسعون للتعويض بعد الخسارة فى الجولة الأولى أمام موريتانيا بهدف نظيف خارج الديار.

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، مباراة مهمة أمام بوتسوانا في الجولة الثانية بـ التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

تقام المباراة على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، ويتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن موريتانيا، بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.