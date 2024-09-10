شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعبا فى المعسكر الختامى لمنتخب اليد للكراسى المتحركة استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم المنتخب القومى لكرة اليد للكراسى المتحركة تحت قيادة وائل عبد العاطى فى آخر محطة للاستعداد لبطولة العالم المقبلة التى ستقام فى الفترة من 17 سبتمبر الجارى وحتى 21 من نفس الشهر على صالة الدكتورحسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

حيث يضم هذا التجمع 12 لاعب ، والذى بدأ فى 8 سبتمبر الحارى ويستمر حتى 16 من نفس الشهر على صالة البطولة وذلك للوقوف عل القوام الاساسى للمنتخب والذى يضم 10 لاعبين.

ويمثل لاعبو المنتخب فى المعسكر الحالى 12 لاعب هم :

سامي منصور عبد الرحمن ، توبه مجدي محمود ، محمد انور احمد ، محمد محمد حسب النبي ، ربيع حسني حسانين ، احمد عصام خليل ، مجدي طلعت عبده ، احمد جابر كامل ، احمد صلاح محمد ، زهراء ابو زيد عبد الرحمن ، آیات احمد سید ، ایمان حسن محمود

يضم الجهاز الفنى للفريق القومى :

عادل ابراهيم ( المشرف على المنتخب ) ، وائل عبد العاطي ( مدير فنى ) ، محمد فرج (مدرب ) ، محمد عبد المنعم ( مدير ادارى ) د. أحمد اکرم د. منه الله محمد ( علاج طبيعي)



استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين على اختيار أكرم أبو ريدة، مديرًا لبطولة العالم للكراسي المتحركة والتي تستضيفها مصر.



وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: “الهند، البرتغال، وتشيلي“.



وتعد هذه النسخة الثانية من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا،