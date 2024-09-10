شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينى عمر فرج يصل القاهرة مساء غدًا للانتظام فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يصل إلى القاهرة مساء غداً الأربعاء، الفلسطيني عمر فرج مهاجم الزمالك الجديد، تمهيداً للانتظام في تدريبات الأبيض استعداداً للفترة المُقبلة.

يأتي ذلك عقب انتهاء مشاركة اللاعب في معسكر منتخب بلاده الأخير لخوض مباراتي كوريا الجنوبية والأردن في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أعلن في وقت سابق عن التعاقد مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

ويستعد فريق الزمالك للقاء فريق الشرطة الكيني المقرر له يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي مساء يوم 20 سبتمبر