منتخب سلطنة عمان يسقط على ملعبه أمام كوريا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - للمرة الثانية عل التوالي سقط منتخب سلطنة عمان في فخ الخسارة في تصفيات كأس العالم بعد هزيمته على ملعبه ووسط جماهيره امتم منتخب كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العمانية مسقط .

دخل منتخب سلطنة عمان المباراة بلا رصيد بعد خسارته المباراة الاولى امام منتخب العراق بهدف مقابل لاشىء بينما دخل منتخب كوريا الجنوبية المباراة وفي جعبته نقطة واحدة من التعادل مع منتخب فلسطين بهدف لكل فريق في الجولة الاولى .

تقدم منتخب كوريا الجنوبية بهدف في الدقيقة العاشرة هوانج هي شان وتعادل منتخب سلطنة عمان بهدف سجله مدافع المنتخب الكوري الجنوبي جونج هيونج سون في مرماه لينتهي الشوط الاول بالتعادل بهدف لكل فريق .

في الشوط الثاني ظل التعادل مسيطرا على نتيجة المباراة حتى نجح النجم الكوري ونجم توتنهام سون هيونج مين في تسجيل الهدف الثاني قبل النهاية بسبع دقائق وأضاف جو مين كو الهدف الثالث في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني.