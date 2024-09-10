مصر وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا .. تريزيجيه يمنح المنتخب تقدمًا مبكرًا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المنتخب الوطني في التقدم بأولى الأهداف على نظيره بوتسوانا في وقت مبكر من بداية اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الأخير في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم بالمغرب 2025.

جاء الهدف في الدقيقة الخامسة عبر اللاعب محمود حسن تريزيجيه.





وجاء تشكيل المنتخب الوطني في بداية اللقاء كالتالي :

محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامي ربيعة ، حمدي فتحي ـ خالد صبحي ، محمد حمدي ، مروان عطية ، أحمد سيد زيزو ، محمود تريزيجيه ، محمد صلاح ، أسامة فيصل.

وتواجد على مقاعد البدلاء : المهدي سليمان - مصطفى شوبير - أحمد عيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - محمد الشامي.