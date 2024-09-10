تصفيات أمم أفريقيا .. منتخب مصر يتفوق على بوتسوانا بثنائية مستحقة في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تفوق المنتخب الوطني على نظيره بوتسوانا بثنائية من دون رد بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الأخير ، لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب العام المقبل.





جاءت ثنائية المنتخب عبر اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقتين 5 و 29.

ويخوض المنتخب الوطني اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامي ربيعة ، حمدي فتحي ـ خالد صبحي ، محمد حمدي ، مروان عطية ، أحمد سيد زيزو ، محمود تريزيجيه ، محمد صلاح ، أسامة فيصل.

ويتواجد على مقاعد الإحتياطي : المهدي سليمان - مصطفى شوبير - أحمد عيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - محمد الشامي.

ويتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن موريتانيا بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بالفوز على الرأس الأخضر، بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الجولة الأولى لـ تصفيات كأس أمم إفريقيا، التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي.